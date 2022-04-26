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    Ламають ноги та руки. СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українців у полоні

    Рашисти порушують міжнародні правила поводження з військовополоненими - Ламають ноги та руки. СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українців у полоні
    Рашисти порушують міжнародні правила поводження з військовополоненими
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вихваляються жорстокими катуваннями українських полонених

    Українських військовополонених вивозять до Росії, де катують для «вибивання інформації». Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими.

    «Катування українських чоловіків і жінок поставлено на потік й триває навіть на території РФ, куди їх вивозять для "вибивання інформації», – зазначили у відомстві.

    Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова російського окупанта, який зараз перебуває в Україні, з його знайомою-співробітницею спецслужб РФ.

    Чоловік розповів про двох затриманих людей, які не повідомили жодної інформації, незважаючи на тортури.

    Його співрозмовниця називає катування українських військових «прийомом».

    За її словами, військовополонені після «прийому» їдуть зі зламаними ногами та руками.

    «Ну, весело, там весело», – каже жінка.

    В СБУ висловили сподівання, що їй не буде так «весело», коли вона розповідатиме про скоєні злочини на міжнародному трибуналі.

    До слова, напередодні ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок. Роман Биковський після лікування у шпиталі в Криму знову пішов вбивати українців, але потрапив у полон.

    А ось українського пілота Василюка звільнили з російського полону. Підполковник потрапив у полон, коли окупанти збили його літак над Волновахою.

    Нагадаємо, що звільнений із полону рашистів священник розповів про знущання окупантів. Священника військові РФ намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною.

    Теги: росія окупанти СБУ війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Ламають ноги та руки. СБУ оприлюднила докази, як росіяни катують українців у полоні