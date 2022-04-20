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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували російського командира інженерно-саперного полку

    Михайло Нагамов був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії - ЗСУ ліквідували російського командира інженерно-саперного полку
    Михайло Нагамов був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії
    фото: ЗСУ

    Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов

    Українські військові ліквідували чергового російського командира. Про повідомляє головне управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов. Він був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії.

    «Українське сафарі 2.0» триває! Зустрічайте «свіженького» російського окупанта. Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому. «Командир 6 инженерно-саперного полка полковник Нагамов из Марий Эл. Земля вам бетоном, тварюки!», – йдеться у повідомленні.

    Раніше ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. До слова, за повідомленням Генштабу окупанти вже втратили 20900 осіб та 815 танків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вбивство Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували російського командира інженерно-саперного полку