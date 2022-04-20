ЗСУ ліквідували російського командира інженерно-саперного полку

Михайло Нагамов був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії

Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов

Українські військові ліквідували чергового російського командира. Про повідомляє головне управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов. Він був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії.

«Українське сафарі 2.0» триває! Зустрічайте «свіженького» російського окупанта. Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому. «Командир 6 инженерно-саперного полка полковник Нагамов из Марий Эл. Земля вам бетоном, тварюки!», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. До слова, за повідомленням Генштабу окупанти вже втратили 20900 осіб та 815 танків.