ЗСУ ліквідували російського командира інженерно-саперного полку
Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов
Українські військові ліквідували чергового російського командира. Про повідомляє головне управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Вантажем 200 став полковник Михайло Нагамов. Він був з республіки Марій Ел, що в Приволзькому федеральному окрузі Росії.
«Українське сафарі 2.0» триває! Зустрічайте «свіженького» російського окупанта. Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому. «Командир 6 инженерно-саперного полка полковник Нагамов из Марий Эл. Земля вам бетоном, тварюки!», – йдеться у повідомленні.
Раніше ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. До слова, за повідомленням Генштабу окупанти вже втратили 20900 осіб та 815 танків.
Читайте також: