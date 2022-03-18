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    Події в Україні

    ЗСУ розгромили рашистську колону техніки та взвод піхоти при спробі прориву

    Захисники пообіцяли змішати з землею кожного, хто зазіхає на нашу країну - ЗСУ розгромили рашистську колону техніки та взвод піхоти при спробі прориву
    Захисники пообіцяли змішати з землею кожного, хто зазіхає на нашу країну
    фото: ЗСУ

    Росіяни на східному фронті втратили 8 танків, 11 БМП і живу силу

    Ворог вкотре спробував прорвати оборону українських захисників на Сході. При цьому зазнав нещадних втрат – 8 танків та 11 БМП і взвод піхоти. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Українські захисники попередили, що змішають ворога з землею і при наступній спробі.

    «Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» одразу на декількох напрямках», – повідомили захисники.

    Під час наступу ворог втратив 8 танків, 11 БМП та взвод піхоти.

    «Запам'ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!», – наголосили наші військові.

    Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

    Також окупанти планують перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ розгромили рашистську колону техніки та взвод піхоти при спробі прориву