ЗСУ розгромили рашистську колону техніки та взвод піхоти при спробі прориву

Захисники пообіцяли змішати з землею кожного, хто зазіхає на нашу країну

Росіяни на східному фронті втратили 8 танків, 11 БМП і живу силу

Ворог вкотре спробував прорвати оборону українських захисників на Сході. При цьому зазнав нещадних втрат – 8 танків та 11 БМП і взвод піхоти. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Українські захисники попередили, що змішають ворога з землею і при наступній спробі.

«Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» одразу на декількох напрямках», – повідомили захисники.

Під час наступу ворог втратив 8 танків, 11 БМП та взвод піхоти.

«Запам'ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!», – наголосили наші військові.

Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.

Також окупанти планують перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії.

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