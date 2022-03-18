ЗСУ розгромили рашистську колону техніки та взвод піхоти при спробі прориву
Росіяни на східному фронті втратили 8 танків, 11 БМП і живу силу
Ворог вкотре спробував прорвати оборону українських захисників на Сході. При цьому зазнав нещадних втрат – 8 танків та 11 БМП і взвод піхоти. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Українські захисники попередили, що змішають ворога з землею і при наступній спробі.
«Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» одразу на декількох напрямках», – повідомили захисники.
Під час наступу ворог втратив 8 танків, 11 БМП та взвод піхоти.
«Запам'ятайте, російські окупанти, – хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо!», – наголосили наші військові.
Нагадаємо, на Луганщині командир бригади окупантів дременув із поля бою.
Також окупанти планують перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії.