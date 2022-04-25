Звільнений із полону рашистів священик розповів про знущання окупантів (відео)

Священик розповів про те, що пережив у полоні російських військових

Священика військові РФ намагалися забити до смерті гумовим кийком через те, що запідозрили його у співпраці з територіальною обороною

Священика із Херсону Сергія Чудиновича російські окупанти намагалися забити гумовим кийком і зґвалтувати. Чудинович розповів про це на відео та опублікував його у Facebook.

За словами священика, окупанти змушували його зізнатися, що він – член територіальної оборони, били, катували й навіть хотіли згвалтувати.

Російські військові викрали священослужителя прямо з будівлі церкви. Усі були в масках і балаклавах. Чудиновичу натягли на очі шапку, щоб він не бачив дороги. Зрештою його привезли до захопленого приміщенням Головного управління Нацполіції в Херсоні.

«На мене наділи шапку, зав'язали ніс і шию. І сказали, що я дві години буду думати. Мені не давали пити воду, не пускали в туалет, взяли зразок ДНК і відбитки пальців», – сказав Чудинович.

Потім священика намагалися забити кийком: били гумовою палицею в область серця. Замість води, бранцю давали пити горілку.

«Роздягли, поставили на коліна, притиснули і сказали, що запхають в мене кийок. Я прощався з життям, молився. Намагалися зґвалтувати», – додав священик.

Окупанти протримали священика у катівні добу. Потів відпустили. Наразі він проходить реабілітацію у шпиталі.

Нагадаємо, мешканець Бучі, якому вдалося вижити під час окупації, розповів про знущання окупантів.

На його очах російські військові розстрілювали беззбройних людей впритул. Син сусідки помер у нього на руках жахливою смертю через поранення у живіт.



