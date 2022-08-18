Рашисти накрили вогнем Миколаївщину. Є поранені

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Миколаївщини, від чого страждають цивільні люди та інфраструктура. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

«У Миколаївському районі вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 внаслідок ворожих обстрілів в с. Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Ввечері, 17 серпня, орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Баштанському районі 17 серпня близько з 10:30 по 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.