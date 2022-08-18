Головна Новини
search button user button menu button

Рашисти накрили вогнем Миколаївщину. Є поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти накрили вогнем Миколаївщину. Є поранені
Загарбники щодня атакують Миколаївщину
фото ілюстративне

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Миколаївщини, від чого страждають цивільні люди та інфраструктура. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

«У Миколаївському районі вчора, 17 серпня, орієнтовно о 10:30 внаслідок ворожих обстрілів в с. Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина та пошкоджено житловий будинок. Ввечері, 17 серпня, орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Баштанському районі 17 серпня близько з 10:30 по 13:00 та сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучання були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Вчора, 13:02
Окупанти обстрілюють Миколаївщину реактивними системами та важкою артилерією
РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини
11 серпня, 14:25
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади
Ворог обстріляв Миколаїв зі «Смерчів»: серед поранених дитина
10 серпня, 09:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
75K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
70K
Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
66K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
56K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
31K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 серпня
Сьогодні, 09:00
Рашисти накрили вогнем Миколаївщину. Є поранені
Сьогодні, 08:38
Окупанти утримують війська біля кордону у Брянській та Курській областях
Сьогодні, 08:24
Українські воїни у Британії тренуються нищити ворогів (фото) 
Сьогодні, 08:14
Пошкоджені храм та будинки, є поранені: наслідки ударів по Дніпропетровщині (фото)
Сьогодні, 08:06
Окупанти провели кілька штурмів під Бахмутом і з втратами відійшли
Сьогодні, 07:11

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту