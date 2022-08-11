Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини
Окупанти обстрілюють Миколаївщину реактивними системами та важкою артилерією
фото ілюстративне

У Чорному морі напоготові перебувають два носії «Калібрів» 

Російські загардники скований діями Збройних сил України у просуванні суходолом. Проте ворог авіаційними ударами тероризує вивільнені населені пункти та продовжує обстріли українських позицій реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Смерчем» атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини», – йдеться в повідомленні.

Рашисти обтріляли «Градами» Нікополь, де пошкоджено сім будівель, дві школи, поранено дев’ятеро людей та загинуло троє цивільних. Також під обстріл потрапила Велика Костромка, де пошкоджено одну будівлю, без людських втрат.

Крім цього, зазначається, що у Чорному морі бойові кораблі та катери ворожого флоту продовжують маневрувати поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них напоготові два носії крилатих ракет «Калібр» та ВДК.

«Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, не нехтуйте попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані вздовж узбережжя й в прибережних водах. Будьте пильними і свідомими, довіряйте тільки достовірним і перевіреним джерелам інформації, не допомагайте ворогу поширенням даних про сили охорони та оборони – це злочин», – зазначають у «Півдні».

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога
Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини
6 серпня, 13:49
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади
Ворог обстріляв Миколаїв зі «Смерчів»: серед поранених дитина
Вчора, 09:35
Захисники збили безпілотник рашистів над Миколаївщиною
Захисники збили безпілотник рашистів над Миколаївщиною
6 серпня, 17:49

Події в Україні

Обов’язкова евакуація: Верещук зробила тривожний прогноз
Обов’язкова евакуація: Верещук зробила тривожний прогноз
РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини
РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини
Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Рекорд із часів Другої світової. CNN назвало втрати російської авіації в Криму
Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію
Вибухи на авіабазі в Криму. Генерал армії назвав основну версію
Мелітополь: колаборантів, які передумали співпрацювати з РФ, затримують спецслужби
Мелітополь: колаборантів, які передумали співпрацювати з РФ, затримують спецслужби
У Криму рашисти знищили СТО, на якій відмовилися обслуговувати ворожу техніку (відео)
У Криму рашисти знищили СТО, на якій відмовилися обслуговувати ворожу техніку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
33K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
30K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
29K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
26K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
25K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 
Сьогодні, 15:11
ЗСУ приземлили два ворожі безпілотники
Сьогодні, 14:55
У Маріуполі окупанти влаштовують між собою «розборки»  
Сьогодні, 14:43
ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту