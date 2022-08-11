РФ атакувала «Смерчами» портову інфраструктуру Миколаївщини

У Чорному морі напоготові перебувають два носії «Калібрів»

Російські загардники скований діями Збройних сил України у просуванні суходолом. Проте ворог авіаційними ударами тероризує вивільнені населені пункти та продовжує обстріли українських позицій реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Смерчем» атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини», – йдеться в повідомленні.

Рашисти обтріляли «Градами» Нікополь, де пошкоджено сім будівель, дві школи, поранено дев’ятеро людей та загинуло троє цивільних. Також під обстріл потрапила Велика Костромка, де пошкоджено одну будівлю, без людських втрат.

Крім цього, зазначається, що у Чорному морі бойові кораблі та катери ворожого флоту продовжують маневрувати поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них напоготові два носії крилатих ракет «Калібр» та ВДК.

«Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки, не нехтуйте попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані вздовж узбережжя й в прибережних водах. Будьте пильними і свідомими, довіряйте тільки достовірним і перевіреним джерелам інформації, не допомагайте ворогу поширенням даних про сили охорони та оборони – це злочин», – зазначають у «Півдні».

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.