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Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
фото: Нацполіція

Поліція документує усі наслідки ракетних ударів

Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв загинула 67-річна жінка, поранення отримав 38-річний чоловік. Також зруйновані будівлі, у землі утворилися величезні вирви, йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Поліція документує усі наслідки ракетних ударів. «Сьогодні, близько 2:00, ворожі війська вкотре обстріляли обласний центр. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, приміщення вищого навчального закладу, одного з підприємств. Внаслідок вчорашніх обстрілів у селищі Первомайське та Широке Первомайської та Широківської громад, зруйновані сільськогосподарські будівлі та заклад громадського харчування. У Березнегуватому загинула 67-річна жінка та отримав поранення 38-річний чоловік», – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні вночі 17 серпня у Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Згодом Сєнкевич додав, що окупанти поцілили у цивільні об'єкти міста. Пошкоджено житлові будинки. Після обстрілу у Миколаєві перестали працювати лінії 101 та 112. Пізніше стало відомо, що російські загарбники випустили дві ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві.

Теги: Миколаїв війна обстріл Миколаївщина

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