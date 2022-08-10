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Ворог обстріляв Миколаїв зі «Смерчів»: серед поранених дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв Миколаїв зі «Смерчів»: серед поранених дитина
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади
фото ілюстративне

Поранено трьох людей 

Унаслідок сьогоднішньої атаки на Миколаїв пошкоджено житлові будинки, а також є поранені. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

Відомо, що ворог обстріляв Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

«За попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі», – йдеться в повідомленні.

Детальна інформація уточнюється.

Також вночі було обстріляно населені пункти Галицинівської громади. В результаті чого пошкоджено житлові будинки та відбулось займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.

Орієнтовно о 21:30, через обстріли за межами с. Широке, виникло загоряння полів у Баштанському районі. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, сьогодні після опівночі жителі Миколаєва почули звуки вибухів у місті.

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів.

Теги: Миколаїв війна війна в Україні росія Україна окупанти

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