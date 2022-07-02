Рашисти обстріляли Краматорськ зі «Смерчів»

За попередньою інформацією, жертв немає

Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Краматорської міської ради.

«Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ «Смерч». Не розірвались, працює вибухотехнічна служба», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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