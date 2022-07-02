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    Новини

    Рашисти обстріляли Краматорськ зі «Смерчів»

    Рашисти обстріляли Краматорськ зі «Смерчів»

    За попередньою інформацією, жертв немає

    Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню «Смерч».
    Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Краматорської міської ради.

    «Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ «Смерч». Не розірвались, працює вибухотехнічна служба», – йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: росія окупанти зброя війна обстріл Україна Зброя Росії окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Краматорськ зі «Смерчів»