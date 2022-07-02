Рашисти обстріляли Краматорськ зі «Смерчів»
За попередньою інформацією, жертв немає
Російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині з реактивних систем залпового вогню «Смерч».
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Краматорської міської ради.
«Вечірній обстріл окупантів по Краматорську. Два снаряди РСЗВ «Смерч». Не розірвались, працює вибухотехнічна служба», – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертв немає, зазначили у міськраді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.