Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину – ЗМІ

Куди саме влучили російські ракети невідомо

На Дніпропетровщині у Павлограді місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

Очевидці повідомляють про стовп диму, який піднімається у небо. Наразі не відомо, куди саме влучили російські ракети.

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Представники влади також наразі не коментували інформацію про вибух.

Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

Сумської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Луганської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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