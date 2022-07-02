Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину – ЗМІ
Куди саме влучили російські ракети невідомо
На Дніпропетровщині у Павлограді місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.
Очевидці повідомляють про стовп диму, який піднімається у небо. Наразі не відомо, куди саме влучили російські ракети.
Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Представники влади також наразі не коментували інформацію про вибух.
Про повітряну тривогу сповіщають жителів:
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Харківської області;
- Луганської області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області;
- Донецької області.
Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.