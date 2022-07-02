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    Події в Україні

    Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину – ЗМІ

    Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Куди саме влучили російські ракети невідомо

    На Дніпропетровщині у Павлограді місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Очевидці повідомляють про стовп диму, який піднімається у небо. Наразі не відомо, куди саме влучили російські ракети.

    Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Представники влади також наразі не коментували інформацію про вибух.

    Про повітряну тривогу сповіщають жителів:

    • Сумської області;
    • Полтавської області;
    • Харківської області;
    • Луганської області;
    • Дніпропетровської області;
    • Запорізької області;
    • Донецької області.

    Раніше повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти обстрілюють Дніпропетровщину – ЗМІ