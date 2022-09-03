Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)

Рашисти позбуваються позначок, які зненавиділо пів світу

У загарбаному Маріуполі помічена велика колона різноманітної техніки: вантажівки, танки, гаубиці та паливозаправники. Усього 80 одиниць. Про це свідчить відео та світлини, оприлюднені місцевими Telegram-каналами.



Цікаво, що в маркуванні техніки ворогів відсутні літери Z чи V. Натомість застосовані нові позначення.

В мережі користувачі пишуть, що ці символи схожі на перевернуті «Дари Смерті» в історії про «Гаррі Поттера».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що декілька російських пропагандистів, які висвітлюють так звану «спеціальну військову операцію» Росії, майже одночасно змінили назви своїх Telegram-каналів, прибравши з них літери «Z» та «V», які стали символами загарбницької війни РФ проти України.

Як відомо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.