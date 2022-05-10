«Z». Історія рашистської свастики

Росія перетворила символ надії, молоді і захисту нужденних на нову свастику, яку забороняють у Європі

Використання літери «Z» показує, як багато у Путіна і Гітлера спільного. Обидва взяли світлий, надихаючий символ і перетворили його на знак смерті та насильства. Проте якщо Гітлер намагався пов’язати свастику зі своєю збоченою ідеологією, то у Кремлі навіть не заморочувалися. У підсумку символ, що має позитивне значення у культурах різних народів, рашисти спотворили настільки, що літеру «Z» у цивілізованому світі тепер стараються менше використовувати.

«Надія живе»

Греко-французький режисер Коста-Гаврас (Костантінос Гаврас) увічнив «Z» як символ боротьби за свободу і проти військової диктатури та насильства, пише грецьке видання Еkathimerini. В основу його фільму «Дзета» (фр. «Z»), за який режисер отримав «Оскар», покладено історію вбивства лідера грецької опозиції Григоріса Ламбракіса у 1963 році правими екстремістами. Після цього країну охопили протести. Протестувальники були обурені псевдорозслідуванням загибелі свого лідера та фіктивним судовим процесом, символом цих протестів стала літера «Z». Афінські будівлі були розписані графіті «Z»; зібрання по всій Греції перемежовувалися гучними вигуками «Z!». Ця літера грецькою вимовляється як zée («зіі») і буквально означає «він живий». Згодом значення символу трансформувалося у «Надія живе».

«Z – він живий!». Афіша до фільму Коста-Гавраса (Фото: Вікіпедія)

Грецький символ «Z» було знаком пошани для мучеників та героїв. Нагадуванням, що час для військової диктатури спливає. Надія була жива, бо ідеї Ламбракіса жили.

Знак Zorro

В Іспанії «Z» – це символ захисту знедолених. Тамтешній вигаданий персонаж Зорро (ісп. Zorro – лис, читається як Сорро), відомий з XVII ст. і є місцевою версією Робін Гуда. Це герой у масці, який приходить на допомогу знедоленим. Він озброєний рапірою, і з її допомогою залишає свій впізнаваний знак – літеру «Z», яку креслить трьома швидкими рухами.

Зорро – збірний образ героя. Коли наставали важкі часи, кожен охочий міг вдягтися у саморобний костюм Зорро (крислатий капелюх, накидка, маска) і встати на захист слабких та нужденних.

Кіноафіша до фільму «Маска Зорро» 1998 року, у головній ролі – Антоніо Бандерас (Фото: okino.ua)

Покоління «Z»

Зумерами називають людей, які народилися між другою половиною дев'яностих та другою половиною двохтисячних. Від попередніх поколінь зумери відрізняються тим, що саме на їхнє дитинство припало створення і поширення світом інтернету, поява соцмереж, доступні гаджети. Для них є нормою усім цим постійно користуватися.

Також поколінню «Z» притаманне етичне споживання, підприємницькі амбіції, прогресивні погляди на різні теми – від освіти і до питань статі.

Дослідження, здійснене у 2017 році за підтримки фонду ім. Фрідріха Еберта, виявило, що молодих людей в Україні більше за все турбує економічне питання, а одним з найбільших страхів є корупція та війна (Інфографіка: фонд ім. Фрідріха Еберта)

«Z» – свастика Путіна

Російський символ «Z» – це знак війни. Символ геноциду, смерті, блюзнірства та агресії.

Літеру малюють на військовій техніці купантів, зображають на громадському транспорті і будинках, виголюють у себе на голові. Доходить до абсурду – великодні паски прикрашали цим символом кривавих звірств. І РПЦ не заборонила цю ідею.

Найпотворніше – росіяни виставляють чи навіть викладають у формі «Z» навіть своїх дітей.

Ні про «Дзету», ні про Зорро, ні про зумерів росіяни, обираючи символ своїх кривавих звірств, вочевидь не думали. Схоже, що спочатку вони взагалі не шукали ніяких аналогій та пояснень.

Але оскільки бліцкриг Путіна в Україні ганебно провалився, поставала все більше питань, у тому числі щодо загадкового символа окупантів. Серед українців у перші дні війни ширилась інформація про те, що літера «Z» – це зомбі. А як же самі рашисти тепер пояснюють символи «Z» і «V»? За найоригінальнішою версією, це не латинські літери, а старослов’яські. «Z» означає «земля» і техніка з такою літерою заходить на Донбас, адже це «законна руська земля». А «V» – «іжица», яка означає – «відшмагати». Але це вже було занадто навіть для російської пропаганди і версія великого поширення не отримала.

Міністерство оборони Росії на своїх сторінках у соцмережах розшифровує «Z» як знак підтримки військових, тобто «Za PatsanoV; а «V» як знак підтримки війни, тобто «Sila V pravde». Ще вони видали пояснення, що «Z» – це скорочення від «Задача будет выполена».

Російське Міноборони розшифровувало значення «Z» і «V» на ходу, керуючись «ісконно руской» фантазією (фото з відкритих джерел)

Насправді все куди простіше. Перед війною російську військову техніку позначили латинськими літерами, щоби окупантам легше було орієнтуватися. Засновник Conflict Intelligence Team (група блогерів-розслідувачів з лав російської опозиції – «Главком») Руслан Левієв, із посиланням на джерела серед російських військових, пояснював, що «Z» на військовій техніці означає Західний військовий округ, а «V» – Східний.

«Десь через тиждень після початку війни кремлівські пропагандисти вирішили взяти символ «Z», що вже встиг обрости міфами, на озброєння, і почали створювати бренд за аналогією з георгіївською стрічкою», – каже він.

Насправді «Z» на військовій техніці означає Західний військовий округ? (Фото: «Вести»)

До речі, СБУ помітила цікавий збіг – літерою «Z» під час Другої світової було позначено будівлю у нацистському концентраційному таборі Заксенгаузен. На цій «Станції Z» розміщувався крематорій із чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в'язнів. 1943 року там було також прибудовано газову камеру. Транспорт із людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію у таборі.

І ще один цікавий збіг – «V», вірніше V-1 і V-2 (від Vergeltungswaffe – зброя відплати) – це літак-снаряд і балістична ракета (відомі також як «Фау»), що стояли на озброєнні у Німеччини під час Другої світової.

Британські експерти зазначають, що символ «Z» – це нова «свастика» президента Росії Володимира Путіна. Науковий співробітник лондонського Королівського Інституту об’єднаних служб Емілі Ферріс пише про «Z»: «Це виглядає досить страхітливо і досить суворо. З естетичної точки зору – це дуже потужний символ. Знадобилося менше двох тижнів, щоб «Z» поширився серед тих, хто підтримує вторгнення Путіна».

Примітно, що свастика, яку використовував Гітлер, також має первинно світле значення. Цей символ найчастіше пов'язаний із Сонцем, відтворювали його і на українських вишиванках. Однак через те, що свастика стала символом німецько-фашистських загарбників, цивілізованому світу довелося відмовитися від її подальшого використання.

Те ж саме тепер відбувається із літерою «Z» Німеччина, Естонія, Литва, Киргизстан, Молдова, подекуди тільки на 9 травня, а подекуди –взагалі заборонили використання цього символу.

Наталія Сокирчук, «Главком»