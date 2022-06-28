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  4. У кого рашисти запозичили символ Z: соцмережі знайшли старий фільм
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    Суспільство

    У кого рашисти запозичили символ Z: соцмережі знайшли старий фільм

    Фінал для бандита із фільму виявився сумним - У кого рашисти запозичили символ Z: соцмережі знайшли старий фільм
    Фінал для бандита із фільму виявився сумним
    фото: російські ЗМІ

    Росіяни, які сьогодні воюють проти України, не єдині негідники, які використовували символ Z

    Символ Z, який сьогодні використовують російські окупанти, що вторглися на територію України, був символом банди злочинців з фільму «Зігомар, король злодіїв», знятого у 1911 році. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

    У центрі сюжету французького фільму – протистояння детектива Полена Броке та банди злочинців «Дзета» і її ватажка Зігомара.

    «Я думав, що знак Z сягає Зорро, але в нього є й інший попередник. Це банда Z та її ватажок Зігомар, герой коміксів 1910-х років. Єдина копія фільму «Зігомар, король злодіїв» (1911), що збереглася в Японії, демонструє численні злочини банди Z. Негідники викрали чудову білошвейку Рірі, спалили вбиральню танцівниці мадемуазель Еме, а сищицю Ольгу прив'язали», – пише користувач Dmitry Volchek.

    Зігомар славиться своєю здатністю перевтілюватися: він постає то турком, то мушкетером, то альпіністом, то клошаром. Але фінал бандита сумний: його ловлять у розпал застілля, а згодом він помер у поліцейській дільниці.

    Афіша фільму

    Афіша фільму

    Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

    Читайте також: «Z». Історія рашистської свастики
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У кого рашисти запозичили символ Z: соцмережі знайшли старий фільм