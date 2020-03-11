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    Разумков заявив, що Рада може переглянути закон про мовні квоти

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    У парламенті можливий перегляд закону про мовні квоти - Разумков заявив, що Рада може переглянути закон про мовні квоти
    У парламенті можливий перегляд закону про мовні квоти

    У Раді є жваві дискусії щодо мовних квот, зазначив Разумков

    Глава Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив можливість перегляду парламентом закону щодо квот української мови.

    Про це Разумков заявив в ефірі головного політичного ток-шоу на телеканалі «112 Україна», відповідаючи на запитання ведучого.

    Спікер вважає, що, оскільки про це багато говорять депутати, і таке можливо.

    «Зараз мені важко відповісти, є більш ніж жваві дискусії у Верховній Раді. Якщо буде така ініціатива, вона також потрапить до зали ВРУ. Я думаю, оскільки багато сьогодні говорять депутати, і таке можливо», - зазначив Разумков.

    Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за період дії мовних квот оштрафувала українські радіостанції на майже 1,8 млн грн.

    Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)» набув чинності 8 листопада 2016 року.

    Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилася поступово.

    телебачення Верховна Рада закон Україна Дмитро Разумков
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