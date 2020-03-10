Стало відомо, коли нардепи знову зберуться на позачергове засідання Ради



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Парламентарі планують продовжити розгляд кадрових питань в уряді

13 березня стане точно відомо, коли відбудеться позачергове засідання парламенту

Позачергове засідання Верховної Ради з кадрових питань щодо уряду може відбутися 17-20 березня. Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає Укрінформ.

«Якщо мова йде про кадрові призначення, незважаючи на необхідність посилити економічний блок, то, можливо, на наступному тижні буде позачергове пленарне засідання. Але, можливо, туди увійдуть й інші нагальні питання. Але поки що проведення цього засідання ніхто не ініціював. Його може ініціювати або президент, або депутати, але ми поки підписи не збираємо, у нас немає такого розуміння, у нас немає інформації щодо кандидатури, немає консенсусу в цьому», - зазначив Корнієнко.

При цьому він припустив, що «ясність» щодо можливості проведення позачергового засідання Ради може бути внесено 13 березня.

«Якщо оголошувати позачергове проти середи (18 березня. - ред.), то його в п'ятницю (13 березня. - ред.) треба ініціювати або нам, або президенту, не пізніше, ніж за три дні, щоб був порядок денний, і депутати розуміли, що відбувається. Або тоді ми з понеділка переходимо знову до четверга (депутати можуть 16 березня ініціювати проведення процедури позачергового засідання на 19 березня. - ред.), або навіть у п'ятницю», - уточнив Корнієнко.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Варто зазначити, що 4 березня на позачерговому засіданні парламенту був звільнений Кабінет міністрів Олексія Гончарука і призначений новий склад уряду.