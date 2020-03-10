«Слуги народу» ініціюють звільнення голови НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор НАБУ Артем Ситник Фото: пресс-служба НАБУ

Депутати від президентської фракції зареєстрували законопроєкт, який розширює можливість звільнення голови НАБУ

Нардепи від «Слуги народу» подали законопроект змін до закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширюють можливість звільнення директора відомства.

Про це йдеться на сайті Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що якщо суд виніс рішення про адміністративне правопорушення директора НАБУ, пов'язане з корупцією, парламент може розглянути звільнення чиновника.

Ініціаторами законопроєкту є нардепи Олександр Дубінський та Олександр Качура.

«У разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, директор НАБУ може бути звільнений з посади рішенням Верховної Ради України«, - йдеться в пояснювальній записці.

Напередодні директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його звільнення хоче певний олігарх, який не бажає завершення деяких розслідувань.

Раніше євродепутати розкритикували «атаки» на НАБУ і вплив Коломойського на політиків.

Як повідомлялось, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань звинувачує Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства «Поліське - Сарни» в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

Нагадаємо, Ситника внесено до реєстру корупціонерів.