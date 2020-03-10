Зеленський обіцяє завершити земельну реформу



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Зеленський: необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри

Президент зазначив, що голосування за законопроєкт про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи

Земельна реформа в Україні буде завершена, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Про це передає Офіс президента.

«Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроєкту у комітетах. Ми закінчимо цю реформу», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що голосування за законопроєкт про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також Зеленський заявив, що необхідно відновити Міністерство аграрної політики, яке розформували у вересні 2019 року.

«Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це має говорити й робити профільний міністр», – зазначив президент.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ринок землі може відкритися в жовтні.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.