Рецидивіст сяде на три роки, бо вкрав сім шоколадок

У серпні 2019 року обвинувачений після крадіжки комп’ютерної техніки обіцяв судді більше ніколи не вчиняти злочини

Печерський районний суд Києва визнав винним чоловіка у крадіжці семи плиток шоколадку Milka і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 листопада.

Обвинувачений, який родом з Києва, 27 квітня 2020 року зайшов до столичного супермаркету «Сільпо», що на площі Спортивна, 1-а, де взяв сім шоколадок загальною вартістю 486 грн 99 коп. і помістив у свій рюкзак. Потім він пройшов антикрадіжкові рамки магазину, але був затриманий охоронцем закладу.

У суді чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Сказав, що хотів купити шоколадки, але не мав на них грошей, оскільки тоді був без роботи і мав скрутне матеріальне становище.

Під час дослідження справи суд з’ясував, що обвинувачений неодноразово судимий за злочини проти власності. Востаннє це було 9 серпня 2019 року. Тоді Солом`янський районний суд Києва за крадіжку на ринку «Караваєві Дачі», комп’ютерної техніки вартістю 3940 грн призначив йому чотири роки в’язниці, які замінив на два роки іспитового терміну. Тоді ж чоловік запевняв суд, що у подальшому ніколи не буде вчиняти злочини.

Нині ж Печерський райсуд до свого вироку приєднав невідбуту частину минулорічного покарання і в цілому вийшло три роки тюрми. Речові докази – шоколадки – суд розпорядився залишити відповідальній особі магазину «Сільпо» №54.