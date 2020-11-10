Справа «Роттердам+»: НАБУ хоче зґвалтувати правосуддя спробою відсторонити прокурора, — адвокат

«НАБУ переслідує єдину мету: щоб досудове розслідування у справі «Роттердам+» тривало якомога довше»

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вперше в історії українського правосуддя намагаються через суд замінити прокурора у справі, яку вони 3,5 роки безуспішно розслідують.

Про це повідомила адвокат по справі «Роттердам+» Ірина Одинець.

«Ця ситуація дуже абсурдна, тому що такі повноваження детективів про відвід прокурора не передбачені навіть чинним законодавством. В історії ВАКСа такого немає жодного клопотання. І, більше того, жодного в реєстрі рішень судів України немає жодного клопотання, коли слідчі просять звільнити прокурора, змінити групу прокурорів», — зазначила адвокат.

Одинець наголосила, що в цьому безпрецедентному судовому процесі проти САП, НАБУ переслідує єдину мету – щоб безперспективне досудове розслідування у справі «Роттердам+» тривало якомога довше.

За її словами, в цьому НАБУ активно сприяє оточення олігарха Ігоря Коломойського, чий феросплавний завод є єдиним в країні «постраждалим» від формули «Роттердам+».

«Я думаю, що це власна зацікавленість НАБЦ плюс в цій зацікавленості ніхто навіть не сумнівається Ігоря Валерійовича Коломойського, оскільки у нас НАБУ активно допомагає Нікопольському заводу феросплавів. Задовольняє всі їх клопотання, документи в них з’являються раніше навіть ніж з’являються на столі прокурора. І це підтверджено вже неодноразово, в тому числі під камеру протягом досудових розслідувань», — додала адвокат.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Однак 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.