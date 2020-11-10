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    Економіка та фінанси

    Справа «Роттердам+»: НАБУ хоче зґвалтувати правосуддя спробою відсторонити прокурора, — адвокат

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    Справа «Роттердам+»: НАБУ хоче зґвалтувати правосуддя спробою відсторонити прокурора, — адвокат

    «НАБУ переслідує єдину мету: щоб досудове розслідування у справі «Роттердам+» тривало якомога довше»

    Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вперше в історії українського правосуддя намагаються через суд замінити прокурора у справі, яку вони 3,5 роки безуспішно розслідують.

    Про це повідомила адвокат по справі «Роттердам+» Ірина Одинець.

    «Ця ситуація дуже абсурдна, тому що такі повноваження детективів про відвід прокурора не передбачені навіть чинним законодавством. В історії ВАКСа такого немає жодного клопотання. І, більше того, жодного в реєстрі рішень судів України немає жодного клопотання, коли слідчі просять звільнити прокурора, змінити групу прокурорів», — зазначила адвокат.

    Одинець наголосила, що в цьому безпрецедентному судовому процесі проти САП, НАБУ переслідує єдину мету – щоб безперспективне досудове розслідування у справі «Роттердам+» тривало якомога довше.

    За її словами, в цьому НАБУ активно сприяє оточення олігарха Ігоря Коломойського, чий феросплавний завод є єдиним в країні «постраждалим» від формули «Роттердам+».

    «Я думаю, що це власна зацікавленість НАБЦ плюс в цій зацікавленості ніхто навіть не сумнівається Ігоря Валерійовича Коломойського, оскільки у нас НАБУ активно допомагає Нікопольському заводу феросплавів. Задовольняє всі їх клопотання, документи в них з’являються раніше навіть ніж з’являються на столі прокурора. І це підтверджено вже неодноразово, в тому числі під камеру протягом досудових розслідувань», — додала адвокат.

    Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

    У вересні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

    Однак 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

    Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

    суд НАБУ Офіс Генерального прокурора адвокат САП розслідування Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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