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    Речниця Зеленського: Мій попередник ніколи не брав слухавку, я постараюся її брати

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    Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель - Речниця Зеленського: Мій попередник ніколи не брав слухавку, я постараюся її брати
    Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель

    За словами Юлії Мендель, у Зеленського «є всі шанси стати найвідкритішим президентом в історії України»

    Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що, на відміну від прессекретаря п'ятого президента Петра Порошенка Святослава Цеголка, відповідатиме на телефонні дзвінки журналістів. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню «Йод», яке було опубліковано 3 червня.

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    «Сто відсотків, журналісти можуть чекати на часте спілкування [Зеленського] та брифінги. Мій попередник жодного разу не взяв слухавку, коли я йому дзвонила. Хоча я дзвонила і як представник «Інтера», і як представник «112-го», і як представник The New York Times, і як представник Світового банку. Він ніколи не брав слухавку. Я постараюся її брати», – підкреслила Мендель.

    За її словами, у Зеленського «є всі шанси стати найвідкритішим президентом в історії України».

    «Попередні речники чи прес-секретарі користувалися переважно соціальними мережами чи проводили зустрічі off the records. Ми плануємо змінити це», – заявила Мендель.

    Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря президента, 3 червня було опубліковано указ про її призначення.

    Прес-секретарю Зеленського 32 роки. Вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» й «Інтер», писала статті для The New York Times, співпрацювала з Politico, VICE News, Spiegel Online та іншими ЗМІ, була консультантом із комунікацій у Світовому банку.

    Джерело: Гордон

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