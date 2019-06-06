Речниця Зеленського: Мій попередник ніколи не брав слухавку, я постараюся її брати



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Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель

За словами Юлії Мендель, у Зеленського «є всі шанси стати найвідкритішим президентом в історії України»

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що, на відміну від прессекретаря п'ятого президента Петра Порошенка Святослава Цеголка, відповідатиме на телефонні дзвінки журналістів. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню «Йод», яке було опубліковано 3 червня.

«Сто відсотків, журналісти можуть чекати на часте спілкування [Зеленського] та брифінги. Мій попередник жодного разу не взяв слухавку, коли я йому дзвонила. Хоча я дзвонила і як представник «Інтера», і як представник «112-го», і як представник The New York Times, і як представник Світового банку. Він ніколи не брав слухавку. Я постараюся її брати», – підкреслила Мендель.

За її словами, у Зеленського «є всі шанси стати найвідкритішим президентом в історії України».

«Попередні речники чи прес-секретарі користувалися переважно соціальними мережами чи проводили зустрічі off the records. Ми плануємо змінити це», – заявила Мендель.

Мендель виграла конкурс на посаду прес-секретаря президента, 3 червня було опубліковано указ про її призначення.

Прес-секретарю Зеленського 32 роки. Вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» й «Інтер», писала статті для The New York Times, співпрацювала з Politico, VICE News, Spiegel Online та іншими ЗМІ, була консультантом із комунікацій у Світовому банку.

Джерело: Гордон