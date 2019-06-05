Речниця Зеленського може вплутати Україну в міжнародний скандал

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Мендель

Здавалось би бездоганне рішення призначити прессекретарем президента журналістку Юлію Мендель...

Кілька днів тому мені вже довелось звернути увагу на те, що практично всі політичні рішення президента Зеленського (як і українського парламенту, й уряду) необхідно розглядати одночасно й у внутрішньому, й у зовнішньому вимірах (через значну залежність України від іноземних партнерів – необхідно прораховувати їх можливу реакцію).

Виявляється, проблеми можуть бути не лише з політичними, але і з кадровими рішеннями.

Здавалось би бездоганне рішення призначити прессекретарем президента журналістку Юлію Мендель викликало негативний резонанс у США.

Повідомлялось, що Юлія Мендель співпрацювала як фрілансер зі світовим друкованим лідером – газетою The New York Times.

Дізнавшись про призначення Юлії на посаду в українській владі, представники газети заявили, що якби були поінформовані про її участь у конкурсі на посаду прессекретаря українського президента, то або розірвали б з нею співробітництво, або, цілком точно, не давали б їй редакційних завдань. Йдеться про конфлікт інтересів.

З одного боку, у редакторів Нью-Йорк Таймс немає претензій до достовірності і об’єктивності двох матеріалів Юлії Мендель, що були опубліковані в період її участі в конкурсі. З іншого боку, висвітлювати політичні події в Україні з позиції людини, яка намагається стати членом певної політичної команди, – це таки конфлікт інтересів.

Не знаю, чи порушила Юлія Мендель якісь пункти контракту з газетою. Не зрозуміло також, чи брала вона на себе юридичні зобов’язання інформувати про подібні обставини свого життя – як участь у конкурсі на посади в системі влади? Але такі стандарти цивілізованого правового суспільства – конфлікт інтересів недопустимий, оскільки ставить під сумнів мотиви особи, її неупередженість і об’єктивність.

Проблема була б не такою гострою, якби 1 травня 2019 року у співавторстві з іншим журналістом Юлія Мендель не опублікувала статтю, у якій колишній віцепрезидент США Джо Байден звинувачувався в конфлікті інтересів під час спроб звільнення генпрокурора Шокіна.

Ця публікація стала резонансною. Власне, вона позначила основну лінію критики Джо Байдена в ході наступної президентської кампанії в США. Звичайно, це не могло сподобатися Демократичній партії США.

Аж ось, вже за місяць після появи цієї статті, одна з авторок і сама виявляється втягнута у скандал з конфліктом інтересів.

І таким чином, Україна знову виявляється втягнута у неприпустимий та загрозливий спосіб у внутрішню політику і президентські вибори в США. Втягнута в якості розмінної монети у протистоянні між республіканцями і демократами, яке обіцяє бути дуже гарячим.

Невелике кадрове рішення на Банковій теоретично може стати причиною великих політичних проблем.

І ця проблема «сама по собі» не розсмокчеться.

Джерело: блог Богдана Яременка

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