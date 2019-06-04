CNN звинуватило речницю Зеленського у серйозному конфлікті інтересів
Юлія Мендель обдурила The New York Times
Американське видання CNN назвало «серйозним конфліктом інтересів» те, що газета The New York Times надрукувала низку статей журналістки Юлії Мендель у період, коли вона вже подала заявку на участь в конкурсі на посаду прессекретарки нового президента Володимира Зеленського.
Керівника прес-служби The New York Times Арі Беваскуа заявив, що видання дізналося лише минулого тижня про те, що Мендель 3 травня подала заявку на участь у конкурсі на посаду прес-секретарки глави української держави.
«Якби вона повідомила редакторів про цю заявку, то вони б не доручали їй це завдання, а ми б негайно припинили співпрацю, враховуючи, настільки серйозний конфлікт інтересів», - підкреслив він.
Сама ж Мендель переконує, що, готуючи матеріали для The New York Times, «займала нейтральну позицію».
Нагадаємо, у минулому році Юлія Мендель спільно з російським кореспондентом NY Times Ендрю Гіггінсом стала авторкою статті про корупцію у військовій сфері в Україні.
Сама ж Мендель заявила, що до виходу у фінал відбору на посаду речника президента бачила Зеленського «лише раз у житті, коли брала в нього інтерв’ю». «Більш прихильною до Зеленського стала, коли зрозуміла, які його основні обіцянки і дії. Наприклад, він пообіцяв закон про імпічмент – і вже подав його до парламенту. Він продовжує свою співпрацю з МВФ і збирається повернути закон про незаконне збагачення. Це колосальні речі, які нам дуже потрібні. І, мабуть, спрацював момент, коли я побачила, яка атака йде на нього, – сказала Мендель. - До того ж, я вважала, що Петру Порошенкові треба йти. Чому? В нього є багато хороших якостей політика. …Але він багато чого знівелював своїми недоліками».