CNN звинуватило речницю Зеленського у серйозному конфлікті інтересів



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Мендель переконує, що, готуючи матеріали для The New York Times, «займала нейтральну позицію» Фото «Страна»

Юлія Мендель обдурила The New York Times

Американське видання CNN назвало «серйозним конфліктом інтересів» те, що газета The New York Times надрукувала низку статей журналістки Юлії Мендель у період, коли вона вже подала заявку на участь в конкурсі на посаду прессекретарки нового президента Володимира Зеленського.

Керівника прес-служби The New York Times Арі Беваскуа заявив, що видання дізналося лише минулого тижня про те, що Мендель 3 травня подала заявку на участь у конкурсі на посаду прес-секретарки глави української держави.

«Якби вона повідомила редакторів про цю заявку, то вони б не доручали їй це завдання, а ми б негайно припинили співпрацю, враховуючи, настільки серйозний конфлікт інтересів», - підкреслив він.

Сама ж Мендель переконує, що, готуючи матеріали для The New York Times, «займала нейтральну позицію».

Нагадаємо, у минулому році Юлія Мендель спільно з російським кореспондентом NY Times Ендрю Гіггінсом стала авторкою статті про корупцію у військовій сфері в Україні.

Сама ж Мендель заявила, що до виходу у фінал відбору на посаду речника президента бачила Зеленського «лише раз у житті, коли брала в нього інтерв’ю». «Більш прихильною до Зеленського стала, коли зрозуміла, які його основні обіцянки і дії. Наприклад, він пообіцяв закон про імпічмент – і вже подав його до парламенту. Він продовжує свою співпрацю з МВФ і збирається повернути закон про незаконне збагачення. Це колосальні речі, які нам дуже потрібні. І, мабуть, спрацював момент, коли я побачила, яка атака йде на нього, – сказала Мендель. - До того ж, я вважала, що Петру Порошенкові треба йти. Чому? В нього є багато хороших якостей політика. …Але він багато чого знівелював своїми недоліками».