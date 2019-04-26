Реформу ОПК потрібно розпочати з припинення ручного управління – військовий експерт



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Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння

В ході реформи потрібно зробити центральний орган виконавчої влади з центром управління в Кабміні, вважає експерт Валентин Бадрак

Реформа оборонно-промислового комплексу повинна включати кілька складових, зокрема припинення практики ручного управління, необхідно створити центральний орган виконавчої влади з центром управління в Кабінеті міністрів, змінити формування державного оборонного замовлення і залучення приватних підприємств. Такі думки висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На думку експерта, реформа оборонно-промислового комплексу (ОПК) повинна початися з припинення ручного управління. Це тривало кілька років і призвело до негативних наслідків.

Перш за все Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння наполягає на тому, що в ході реформи потрібно зробити центральний орган виконавчої влади з центром управління в Кабінеті міністрів. «Цього тижня це було формально зроблено, тобто департамент Мінекономрозвитку отримав певні додаткові повноваження. І на базі цього департаменту буде формуватися агентство. Але у певних заявах, а також із проекту закону України, який передбачатиме ці зміни згадано лише «Оборонпром». Для нас це натяк, що реформа може бути обмежена лише частиною оборонної промисловості. Тоді як, власне кажучи, 60% оборонного замовлення виконують сьогодні приватні підприємства», - каже Бадрак.

Експерт переконаний, що потрібно створити міністерство. Якщо одразу зробити міністерство важко в плані часу та фінансів, то треба робити поступово, але треба проголосити, що це буде окреме міністерство.

«Наступний момент - система підтримки й гарантування національних оборонних технологій повинна бути всередині цього органу. Особливо це стосується системи відбору, тобто потрібні додаткові органи. Якщо у нас вважається анахронізмом інститут генеральних конструкторів, то нехай буде інститут уповноважених. Окрім того, має бути науково-технічна рада з досвідчених авторитетних конструкторів, вчених, фахівців, які будуть спільно визначати ці питання підтримки технологій та визначення пріоритетів», - продовжує Бадрак.

Третім моментом в реформі експерт називає докорінну зміну в питанні формування державного оборонного замовлення і залучення приватних підприємств. Почати потрібно зі зміни ціноутворення, відійти від нинішніх відсотків і зробити конкурентні умови для всіх підприємств, надати можливість вільної зовнішньо-економічної діяльності на світовому ринку озброєнь, а також держава повинна відмовитися від розрахунково-кваліфікаційних матеріалів, окрім підприємств, які є монополістами.

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