Ректор університету ім. Шевченка розірвав угоду з Портновим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Губерський підписав відповідне рішення

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський розірве угоду з колишнім заступником глави Адміністрації президента часів Януковича Андрієм Портновим.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив керівник проекту «Главком» Віктор Шлінчак.

«Щойно студенти домоглися відміни наказу ректора Київсього національного університету про працевлаштування Андрія Портнова в КНУ. Ректор Губерський пообіцяв скасувати свій наказ. Дякую усім! Горжусь своїм універом!», - написав Шлінчак.

Нардеп Вікторія Сюмар зазначила, що наразі Губерський підписує відповідне рішення.

«Губерський розірве угоду з Портновим. Зараз підписує відповідне рішення. В нас найкраща молодь!», - написала Сюмар.

Пізніше вона додала, что ректор підписав наказ про звільнення Портнова.

«І сам наказ. Підписаний. Портнова в університеті Шевченка не буде», - написала нардеп.

Нагадаємо, в Національному університеті ім. Тараса Шевченка 20 червня студенти проводять акцію протесту проти колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Протестувальники вимагають не брати на роботу ексзаступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Ректор уже підписав наказ - Портнова взяли на роботу до університету на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету від 1 вересня 2019 року до 30 червня 2020-го.

Студенти та активісти заявили, що заночують у коридорі червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доки з ними не зустрінеться ректор вишу Леонід Губерський.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.



