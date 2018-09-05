Республіці Китай пропонують визначитися, чи вона хоче возз’єднання із КНР



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Референдум може допомогти в протистоянні із Пекіном

Колишній президент Республіки Китай Чень Шуйбянь (2000-2008) закликав провести референдум щодо того, чи хочуть жителі даної країни, яка знаходиться на острові Тайвань, об’єднатися із КНР. Це, на його думку, дозволить Тайбею показати всьому світу, що тайванці не хочуть бути частиною КНР.

Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

Окрім того, Чень Шуйбянь заявив про те, що нинішня очільниця Цай Ін-вень не повинна особливо сподіватися на підтримку із боку США, оскільки адміністрація Дональда Трампа розглядає Республіку Китай в якості пішака в протистоянні із КНР.

Колишній президент вважає, що загалом влада Республіки Китай на фоні дипломатичного і військового тиску Пекіну не повинна і далі дотримуватися статус-кво. Саме тому можливий референдум дозволить протидіяти КНР політично, зважаючи на слабкість збройних сил Республіки Китай.

Окрім того, Чень Шуйбянь закликав до кращого ставлення до Японії, яка під керівництвом Сіндзо Абе проводить більш дружню політику щодо Республіки Китай.

Такі заяви можуть розглядатися як порушення умов помилування 2015 року. Тоді Чень Шуйбяня, який був засуджений на 19 років за корупцію, звільнили через його стан здоров’я достроково. Проте відповідно до умов помилування, він не має права робити публічні політичні заяви.