Рестораторів РФ змусять включати у меню російські вина



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Імпортне вино займає 40% ринку РФ

Віцепремєр РФ Олексій Гордєєв доручив опрацювати питання доцільності обов’язкового включення російських вин в меню національних ресторанів, а також пріоритетного розміщення переліку російських вин в меню. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Уповноважені органи повинні будуть відзвітуватися з цього завдання до 18 липня. Раніше відповідна ідея вперше почала обговорюватися в Краснодарському краї, що в 2001-15 роках очолював Олександр Ткачов, який після цього очолював Міністерство сільського господарства РФ до травня 2018 року.

В 2018 році в РФ створили 30 млн дал тихого і 12,5 млн. дал ігристого вина (1 дал – 10 літрів). Імпортне вино займає в РФ не менше 40% ринку.

В 2018 році бізнес-омбудсман РФ Борис Тітов виступив із ідеєю ввести спеціальне мито на імпортні вина, яке б давало бюджету до 30 млрд. рублів на рік. Ці кошти на думку Тітова можна було б спрямувати на державну підтримку російського виноробства – на сьогодні із бюджету РФ винороби отримують 1,5 млрд. рублів дотацій на рік. Сам же Борис Тітов є власником виробника ігристих вин «Абрау-Дюрсо».

Президент Федерації рестораторів і готельєрів РФ Ігор Бухаров підтримує запропонований російським урядом крок. Проте вимагає, щоб ретейлерам алкоголю не треба було отримувати спеціалізовану ліцензію, якщо вони погодиться ставити російські вина в перших рядках меню.