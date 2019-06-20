  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рестораторів РФ змусять включати у меню російські вина

    • Розсилка
    Рестораторів РФ змусять включати у меню російські вина

    Імпортне вино займає 40% ринку РФ

    Віцепремєр РФ Олексій Гордєєв доручив опрацювати питання доцільності обов’язкового включення російських вин в меню національних ресторанів, а також пріоритетного розміщення переліку російських вин в меню. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

    Уповноважені органи повинні будуть відзвітуватися з цього завдання до 18 липня. Раніше відповідна ідея вперше почала обговорюватися в Краснодарському краї, що в 2001-15 роках очолював Олександр Ткачов, який після цього очолював Міністерство сільського господарства РФ до травня 2018 року. 

    Читайте також

    В 2018 році в РФ створили 30 млн дал тихого і 12,5 млн. дал ігристого вина (1 дал – 10 літрів). Імпортне вино займає в РФ не менше 40% ринку.

    В 2018 році бізнес-омбудсман РФ Борис Тітов виступив із ідеєю ввести спеціальне мито на імпортні вина, яке б давало бюджету до 30 млрд. рублів на рік. Ці кошти на думку Тітова можна було б спрямувати на державну підтримку російського виноробства – на сьогодні із бюджету РФ винороби отримують 1,5 млрд. рублів дотацій на рік. Сам же Борис Тітов є власником виробника ігристих вин «Абрау-Дюрсо».

    Президент Федерації рестораторів і готельєрів РФ Ігор Бухаров підтримує запропонований російським урядом крок. Проте вимагає, щоб ретейлерам алкоголю не треба було отримувати спеціалізовану ліцензію, якщо вони погодиться ставити російські вина в перших рядках меню.

    Читайте також
    Росія алкоголь ресторан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ