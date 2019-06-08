В Одесі СБУ блокувала контрабанду великих партій алкоголю



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Правоохоронці виявили майже 1400 пляшок брендованих алкогольних напоїв без марок акцизного збору України Фото: СБУ

Приблизна вартість вилучених алкогольних виробів становить понад півтора мільйона гривень

Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби з контрабандою блокували в Одеській області протиправне ввезення підакцизних товарів на територію нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що декілька жителів регіону налагодили незаконне переправлення вартісного алкоголю з однієї з сусідніх країн. Зловмисники отримували продукцію через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Ввезений товар розповсюджували через місцевих підприємців сфери роздрібної торгівлі.

Під час огляду транспортного засобу кур’єрської служби на трасі поблизу Одеси правоохоронці виявили майже тисячу чотирьохсот пляшок брендованих алкогольних напоїв без марок акцизного збору України.

Приблизна вартість вилучених алкогольних виробів становить понад півтора мільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо складання ДФС адміністративного протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. 484 Митного кодексу України.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно з Одеською митницею ДФС.