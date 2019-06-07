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    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції

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    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції

    Правоохоронці вилучили близько півтонни

    Працівники могилів-подільської поліції під час проведення профілактичних заходів щодо протидії незаконному виготовленню та реалізації алкогольних напоїв виявили підпільний цех з виготовлення контрафактної алкогольної продукції  в домоволодінні жительки с.Бронниця Могилів-Подільського району.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За словами начальника Могилів-Подільського відділу поліції Валерія Жучковського, під час огляду домоволодіння 26-річної місцевої жительки поліцейські виявили вже готову до продажу продукцію та сировину для її виготовлення, обладнання, упаковки. Загалом з місця події вилучено близько півтонни фальсифікованої продукції.

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    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції
    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції
    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції
    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції
    У Могилів-Подільському районі поліцейські виявили підпільний цех з виготовлення алкогольної продукції

    В діях особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого  ч.1 ст.204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з  конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 

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