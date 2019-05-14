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    Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків

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    На допомогу поліції прибули додаткові сили, зокрема спецпризначенці підрозділу КОРД - Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків
    На допомогу поліції прибули додаткові сили, зокрема спецпризначенці підрозділу КОРД
    Фото: Нацполіція

    У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії молодики почали кидати каміння та застосували димові шашки

    У Вінниці правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу, під час силової операції вони затримали близько 50 молодиків.

    Про це повідомляє поліція Вінницької області.

    Зазначається, що 13 травня декілька сотень молодиків захопили підприємство - увірвались на територію і витіснили охорону. Це колишній консервний завод, розташований по вулиці Нечая.

    «У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки», - йдеться у повідомленні.

    На допомогу поліції прибули додаткові сили, зокрема спецпризначенці підрозділу КОРД. Під час операції зі звільнення підприємства вони затримали 50 учасників рейдерського захоплення.

    «Їх доставляють у відділки поліції для встановлення особистих даних та усіх обставин. Слідством буде надана правова кваліфікація діям затриманих», - додали в поліції.

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    Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків
    Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків
    Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків
    Рейдерське захоплення заводу у Вінниці: силовики затримали 50 молодиків

    Нагадаємо, у понеділок, 13 травня, у Вінниці близько 300 чоловіків у масках захопили територію колишнього консервного заводу. Пізно ввечері правоохоронці почали штурм будівлі і території. 

    Як повідомляв «Главком», у ніч на вівторок, 23 квітня, група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці.

    Правоохоронці затримали 62 особи. 

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