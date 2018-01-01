Рейтинг найбільш відповідальних губернаторів України очолили Світлична, Резниченко і Ткаченко

Юлія Світлична, голова Харківської ОДА, отримала максимальний бал - 77%

Голови державних адміністрацій Харківської, Дніпропетровської та Черкаської областей cтали лідерами Рейтингу відповідальних губернаторів України за версією видання «Слово і діло». Юлія Світлична, голова Харківської ОДА, отримала максимальний бал - 77%. За даними «Слово і діло», чиновниця дала 39 обіцянок, з яких виконані 30



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Юлія Світлична (прес-служба Харківської ОДА)

Юлія Світлична, голова Харківської ОДА, отримала максимальний бал - 77%

Голови державних адміністрацій Харківської, Дніпропетровської та Черкаської областей cтали лідерами Рейтингу відповідальних губернаторів України за версією видання «Слово і діло».

Юлія Світлична, голова Харківської ОДА, отримала максимальний бал - 77%. За даними «Слово і діло», чиновниця дала 39 обіцянок, з яких виконані 30 і решта 9 - у процесі виконання.

Так, 27 січня 2017 року Світлична заявила, що один з найбільших в Україні Центрів надання адміністративних та соціальних послуг буде відкрито в Харкові влітку. У серпні було завершено будівництво центру, а 1 вересня відбулося його офіційне відкриття. 15 серпня 2017 року голова Харківської ОДА пообіцяла, що в 2017-2018 навчальному році буде організовано навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у 135 освітніх навчальних закладах регіону. З початком навчального року ці класи почали працювати в кожній школі.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко озвучив 70 обіцянок, з яких 44 виконав, 21 знаходиться в процесі реалізації і 5 поки виконати не вдалося. За це губернатор отримав 63% рейтингу і посів друге місце. Зокрема, в травні 2017 року Резніченко пообіцяв відремонтувати 160 комунальних автодоріг Дніпропетровської області, а вже в грудні він відзвітував про виконання всіх робіт - всього було реконструйовано 300 км. Губернатор пообіцяв відремонтувати 1000 км доріг за три роки, і є лідером по ремонту дорожньої інфраструктури.

Валентин Резниченко

«Наше завдання - побудувати якісні дороги європейського рівня в усіх населених пунктах області», - заявив Резніченко. За його словами, високий темп відновлення автодоріг комунального значення став можливим завдяки децентралізації. «Децентралізація - це реальний механізм перерозподілу повноважень і ресурсів з центру на місця. Тому я всіляко вітаю реалізацію ініціативи Президента Петра Порошенка щодо втілення в життя цих принципів», - зазначив керівник ДніпроОДА.

Крім того, Дніпропетровська область є лідером з розвитку медицини, наприклад, найближчим часом почнеться будівництво найбільшого в Україні реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції на сході країни. Всього в минулому році на Дніпропетровщині було капітально відремонтовано 20 лікарень і амбулаторій. Велика їх частина знаходиться в сільській місцевості. Фінансування ремонтів здійснюється, в тому числі, за рахунок конфіскованих Генпрокураторою «грошей Януковича».

Керівник Черкаської ОДА Юрій Ткаченко посів третє місце рейтингу з 62% виконаних обіцянок - 60 з 97. В процесі виконання залишаються 26 і ще 11 йому виконати поки не вдалося.

Юрій Ткаченко

7 квітня 2014 року під час робочого візиту в Черкаську обласну лікарню, на базі якої відбувалося створення обласного перинатального центру, Ткаченко пообіцяв завершити будівництво установи. Це відбулося 10 січня 2017 року. 15 березня 2017 року Ткаченко пообіцяв скоротити споживання газу в області більш ніж на 20%. У грудні Черкаська ОДА офіційно оголосила, що теплопостачальні підприємства зменшили споживання природного газу в середньому на 21,65%.