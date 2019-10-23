Режисер «Донбасу» показав у Латвії кіно про похорон Сталіна



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Сергій Лозниця поділився планами зняти фільм про 1941 рік

Лозниця планує продовжити «лінійку» документального кіно

У столиці Латвії в другий день фестивалю «Артдокфест», який проходить у рамках Міжнародного Ризького кінофестивалю (RIFF), показали чотири стрічки, в тому числі роботу українського режисера Сергія Лозниці про похорон Сталіна.

Картина Сергія Лозниці «Державні похорони» про останню путь Сталіна триває більше двох годин. Він створив її з 35 годин унікальних архівних матеріалів, які знайшов у Державному архіві кіно- та фотохроніки в Красногорську (РФ). Відібрані кадри оброблені сучасними технологіями, що забезпечує високу якість зображення.

Після перегляду відбулася своєрідна творча зустріч з українським режисером.

Відповідаючи на запитання, Лозниця сказав, що у нього в планах продовжити «лінійку» документального кіно. І крім картини «Бабин Яр», про яку він уже розповідав, хоче зняти фільм про перший рік радянсько-німецької війни - 1941-й.

У третій день «Артдокфесту», в середу, покажуть також чотири стрічки. Серед них - українсько-польську картину режисера Юрія Шилова «Панорама». Її герой 44 роки пропрацював кіномеханіком у київському кінотеатрі «Панорама» й після пожежі там намагається знайти новий сенс життя.

Польський фільм Єви Качанської «Обов’язкова програма» розповідає про сім’ю українських заробітчан у Варшаві. Доброї роботи сімʼя так і не знайшли, але їхня 10-річна дочка виявилася непоганою фігуристкою, і їй дуже треба посісти призове місце в чемпіонаті країни.

Цьогоріч до складу міжнародного журі фестивалю ввійшли український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян, журналіст Deutsche Welle Жанна Нємцова і латвійський кінознавець Абрам Кльоцкін.

Через посилення цензури в Росії вся конкурсна програма нинішнього «Артдокфесту» буде показана в Ризі. Переможців фестивалю оголосять 26 вересня.

Джерело: Укрінформ