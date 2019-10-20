  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)

    • Розсилка
    <p>Президент України Володимир Зеленський</p> - Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)

    Президент України Володимир Зеленський

    Фото President.gov.ua

    Наприкінці робочого тижня президент покликав зірок шоу-бізнеса радитися

    Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч представників шоу-бізнесу, спорту, кіно і мистецтва, щоб обговорити з ними популяризацію нашої країни в світі.

    Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

    Зеленський переконаний, що знамениті люди своїми досягненнями можуть допомогти не тільки популяризувати Україну у всьому світі, але і об’єднати всіх українців, незалежно від місця їх проживання.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)
    Фото President.gov.ua

    У зустрічі також взяли участь народні депутати, які працюють в профільних комітетах Верховної Ради, і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

    Президент заявив, що підтримка української культури – це частина інформаційної політики, яка повинна об’єднати і сприяти поверненню українців, які в даний час живуть на тимчасово окупованих територіях.

    Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб ми перемогли у війні не за допомогою зброї, а завдяки дипломатії. Він також попросив, щоб представники культури, спорту і шоу-бізнесу розповіли про проблеми в їх сфері, і уряд спробує вирішити їх.

    Нагадаємо, коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка «вкрала гроші у громадян України», а зараз вимагає компенсації за націоналізований «ПриватБанк».

    Як повідомлялося, у Зеленського після плутанини з Литвою-Латвією шукають SMM-ника через соцмережі.

    міністр кіно культура Володимир Зеленський шоу-бизнес уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ