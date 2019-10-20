Потап, Дзідзьо та Тіна Кароль... Як Зеленський із зірками шоу-бізнесу радився (фото)



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Президент України Володимир Зеленський Фото President.gov.ua

Наприкінці робочого тижня президент покликав зірок шоу-бізнеса радитися

Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч представників шоу-бізнесу, спорту, кіно і мистецтва, щоб обговорити з ними популяризацію нашої країни в світі.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Зеленський переконаний, що знамениті люди своїми досягненнями можуть допомогти не тільки популяризувати Україну у всьому світі, але і об’єднати всіх українців, незалежно від місця їх проживання.

У зустрічі також взяли участь народні депутати, які працюють в профільних комітетах Верховної Ради, і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Президент заявив, що підтримка української культури – це частина інформаційної політики, яка повинна об’єднати і сприяти поверненню українців, які в даний час живуть на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб ми перемогли у війні не за допомогою зброї, а завдяки дипломатії. Він також попросив, щоб представники культури, спорту і шоу-бізнесу розповіли про проблеми в їх сфері, і уряд спробує вирішити їх.

Нагадаємо, коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка «вкрала гроші у громадян України», а зараз вимагає компенсації за націоналізований «ПриватБанк».

Як повідомлялося, у Зеленського після плутанини з Литвою-Латвією шукають SMM-ника через соцмережі.