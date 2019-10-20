Американський режисер-документаліст: Зеленський уже увійшов у світову історію



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Американський режисер-документаліст Лі Гірш розгледів у стенограмному скандалі вигоди для Зеленського і України

Режисер, що працював з Бараком Обамою, побачив у телефонному скандалі, в який потрапив новий український президент, великі можливості

Президент України Володимир Зеленський лише виграє від скандалу, пов’язаного із оприлюдненням змісту телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив американський режисер-документаліст Лі Гірш, який свого часу співпрацював з Бараком Обамою.

«Насправді український президент у значно ширшій перспективі виграє, він уже увійшов до світової історії. Я не знаю багато про нього, але я точно розумію, що в нього є можливість стати історичною постаттю в цій ситуації і сказати Дональду Трампу правду. У Зеленського зараз є неймовірна можливість насправді розказати світу про Україну, яка ця насправді країна», - заявив Гірш.

Відповідаючи на питання «Главкома», чи є у нього бажання зняти кіно про внутрішньополітичний конфлікт у США, чи про Трампа, а може, і про Зеленського, Лі Гірш зауважив, що не має такого бажання.

«Аби зняти кіно про Зеленського, мені потрібно бути експертом в українській політиці, в українській історії. Співпрацюючи з різними режисерами, ми знімаємо ролики про Дональда Трампа. Але мені цікавіше, з точки зору історії, знімати не зі свого погляду, а з погляду самих людей. Тобто розповісти їхні історії, історії тих, хто голосував за Трампа, як правління цього президента вплинуло на їх життя, їх перспективи. Тобто це має бути фільм про життя звичайної громади в Мічигані чи у Вісконсині, чи, наприклад водія-далекобійника або фермера», - резюмував режисер.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США. Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. Зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Зазначимо, що режисер-документаліст Лі Гірш цікавий тим, що працював з Бараком Обамою, коли той балотувався у президенти США, а нині Гірш знімає ролики про Дональда Трампа. Минулого тижня Гірш на кілька днів завітав до України і привіз із собою стрічку «Булер», яка розповідає про життя кількох підлітків у звичайній американській школі, які стикнулися із проблемою цькування: в одному випадку через зовнішність, в іншому – через сексуальну орієнтацію. Лі Гірш зізнався, що тема булінгу йому дуже близька, бо сам колись потерпав від неї. Він також розказав, що його дідусь і бабуся з України, і уточнив, що його єврейська родина з-під Львова.