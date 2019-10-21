Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards



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Олегу Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards Фото: Укрінформ

Сенцов заявив, що буде знімати фільми, які запланував

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, якому сьогодні вручили премію Ukrainian ID Awards, заявив про створення громадської організації.

Про це він сказав після церемонії вручення в Українському домі, відповідаючи на питання журналістів.

«Для мене головне, крім особистого життя, - громадська діяльність і творчість, у першу чергу кіно. Але я поділяю ці речі... Я знімаю про те, що мені цікаво, - те, що всередині мене. А громадська діяльність - це зовнішнє, те, що потрібно для країни, для хлопців, які у в'язниці. Ось цим я займаюся», - зазначив Сенцов.

Він розповів, що багато зараз їздить по світу і по Україні, не всі зустрічі афішуючи.

«Кожен день я зустрічаюся з багатьма людьми і роблю все, що можливо, для нашої країни, перш за все щоб роз'яснити людям, і перш за все іноземцям, що за держава Російська Федерація, хто такий Путін, чого вони від нас хочуть і що ведучи з ними переговори, потрібно розуміти, що вірити їм не можна. І другий напрямок - це, звичайно, наші хлопці. Кожен раз, коли я беру мікрофон, я говорю про них, і буду говорити на всіх майданчиках, поки кожен з них не буде на свободі», - підкреслив Сенцов.

Він також додав, що дійшов висновку, що громадською діяльністю треба займатися на професійному рівні.

«Зараз такий час, я всюди катаюся, всім цікавий, але це недовго триватиме, півроку максимум. Потім я всім набридну, і треба робити це більш професійно. І тому я сьогодні прийняв рішення про створення громадської організації, в якій я буду займатися досить широким спектром громадської роботи, правозахисної та культурної. Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може, навіть я назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші», - сказав Сенцов.

Він також додав, що буде знімати фільми, які запланував. «Носоріг», якщо все буде добре організовано, планує випустити восени 2020 року.

«Якщо все, знову ж таки, добре складеться, то влітку 2021 року буде зніматися фільм під назвою «Блискучий світ». І далі у мене 5 сценаріїв, готових до виробництва. План простий: п'ять років - п'ять фільмів», - підкреслив Сенцов.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

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Джерело: Укрінформ