Режисер пригадав Зеленському смертельний випадок через серіал «Свати»

Зйомки серіалу «Свати» почались з того, що оператор Юрій Казаков наклав на себе руки

На початковому етапі зйомок серіалу «Свати» стався трагічний інцидент – повісився оператор Юрій Казаков. Про жахливий інцидент написав режисер Іван Сауткін на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву Володимира Зеленського. «Закінчив свою полум'яну промову народний улюбленець словами: «Від «Сваті»



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Серіал «Свати»

Зйомки серіалу «Свати» почались з того, що оператор Юрій Казаков наклав на себе руки

На початковому етапі зйомок серіалу «Свати» стався трагічний інцидент – повісився оператор Юрій Казаков.

Про жахливий інцидент написав режисер Іван Сауткін на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву Володимира Зеленського.

«Закінчив свою полум'яну промову народний улюбленець словами: «Від «Сваті» поки жодна людина не повісилася». Думаю, ця фраза вирвалася у нього випадково, тому що він просто забув, з чого починався цей серіал», – пише режисер.

За словами Сауткіна, зйомки серіалу «Свати» почались з того, що його друг, оператор Юрій Казаков наклав на себе руки.

«Він повісився після того, як продюсер на ім'я Тарас Гавриляк і адміністративна група першої серії «Сватів», де Юра був оператором-постановником, вирішили звинуватити його у перевитраті за техніку і кинути на гонорар»,– зазначив Іван Сауткін.

Раніше Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

У СБУ відреагували на обурення телеведучого Володимира Зеленського через інформації про можливу заборону серіалу «Свати».

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська стала на захист серіалу «Свати». Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову.

Напередодні СБУ розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.