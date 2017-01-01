Поклонська «замироточила» по серіалу «Свати» і прочитала вірш-молитву

Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська на своїй сторінці в Facebook відреагувала на можливу заборону серіалу «Свати» в Україні. Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить. «Рішення спецслужби України, про яке говорить В.Зеленський, на перший погляд є



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Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська на своїй сторінці в Facebook відреагувала на можливу заборону серіалу «Свати» в Україні. Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить.

«Рішення спецслужби України, про яке говорить В.Зеленський, на перший погляд є абсурдним, але насправді добре показує те, з чим бореться Служба безпеки України. Її головна мета сьогодні - знищити непорушний зв'язок між народами Росії і України, знищити мову, знищити традиції, знищити справжню, добру і красиву Україну», - вважає Поклонська.

«Але це неможливо! У нас одна віра, історія, культура, що так дратує і змушує панікувати іноземних ляльководів, які захопили Україну. Тих, хто «спонсорує» правлячих українських олігархів і чиновників, а також режисерів абсолютно інших фільмів, навіть за межами України, але з однією метою - показати нас, нашу історію і культуру іншими», - зазначила колишня прокурор АРК.

І процитувала українською примітивний патетично-совковий вірш-молитву невідомого автора: «Україна і Росія - Божа, наша, матір Батьківщина в нас єдина! Ми є рідні браття! Помолися, Україно, за батька і за сина.

Раніше Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову.

Напередодні СБУ розробила порядок організації гастролей росіян в Україні.