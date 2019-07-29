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    РФ перекрила понад чверть Чорного моря через військові навчання

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    РФ перекрила понад чверть Чорного моря через військові навчання

    Сумарна площа перекритих районів складає 118 570 км²

    Росія перекрила під виглядом військових навчань п'ять районів Чорного моря на період з 24 липня по 19 серпня.

    Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на дані міжнародних приписів мореплавцям.

    Сумарна площа перекритих районів складає 118 570 км² - понад чверть  загальної площі Чорного моря (436 402 км²).

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    Чітких причин блокування не вказано - частину ділянок названо «з небезпечною навігацією та небезпекою плавання», частину перерито для проведення заходів бойової підготовки.

    perekryti-rosiyeyu-rajony-chornogo-morya_01Перекриті Росією райони Чорного моря за міжнародним приписом 0817/2019

    При цьому, за даними видання, РФ не має стільки наземних та надводних сил, щоб була потреба блокування такої площі для проведення комплексу заходів бойової підготовки.

    Крім того, РФ не має достатньо плавзасобів для контролю та перекриття відповідних районів  для забезпечення безпеки судноплавства та, у першу чергу,  риболовлі та підприємств рибного промислу, які не завжди можуть отримати потрібні приписи вчасно.

     

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