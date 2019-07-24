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    В Україні почалися масштабні військові навчання

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    В Україні почалися масштабні військові навчання
    Фото: Генштаб ЗСУ

    На півночі і сході України проводять командно-штабні навчання

    Масштабні двосторонні командно-штабні навчання Військових сил України почалися на півночі і сході України. Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ в середу, 24 липня.

    Військові повідомляють, що в ході навчань на півночі і сході України будуть відпрацьовуватися різні варіанти операцій, вдосконалюватися управлінська діяльність керівного складу Сухопутних та Повітряних сил ЗСУ.

    Також оперативними командуваннями Сухопутних військ будуть застосовуватися оперативно підпорядковані їм сили і засоби Десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

    На навчаннях будуть перевірятися здатність органів військового управління видів спільно здійснювати планування застосування угруповань і управління певними силами і засобами в умовах обмеженого часу і різких змін обстановки.

    Напередодні Главком повідомляв, що у середу на Одещині стартують випробування ракет Вільха і Нептун. Планується провести запуски, як ракет сімейства Вільха, так і крилатої ракети Нептун (РК-360МЦ).

     

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