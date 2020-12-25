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    Річка у центрі Львова: архітектори представили амбітний проєкт

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    <p>Відповідно до проєкту, протяжність річки становить 100-120 метрів і вона тече за принципом фонтану</p> <p></p> - Річка у центрі Львова: архітектори представили амбітний проєкт

    Відповідно до проєкту, протяжність річки становить 100-120 метрів і вона тече за принципом фонтану

    Візуалізація: Guess Line Architects

    Штучна імітація річки може коштувати приблизно від 3-5 млн доларів

    Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects розробило концепцію штучної водойми та громадського простору у самому центрі Львова – навпроти оперного театру і аж до пам’ятника Шевченкові. Водойма імітує русло річки Полтва.

    Про це Тvoemisto.tv розповів архітектор Андрій Лесюк.

    За його словами, відповідно до проєкту, протяжність річки становить 100-120 метрів і вона тече за принципом фонтану, коли воду заливають у резервуар і насос з фільтрами автоматично перекачує її по колу. Навколо пропонують облаштувати громадський простір, а пішохідну частину дещо змістити. Саму річку Полтву з колектора вивільняти не планують.

    «У Львові дуже мало водойм. Та й сама ідея зробити річку в центрі міста – давня. Але оскільки цього ніхто не розвивав, це вирішили зробити ми. Штучна імітація річки – суто бачення нашого архітектурного бюро, і аж ніяк не чиєсь замовлення. Саму річку Полтву ми не відкриваємо, бо це занадто дорого, та й нерентабельно. На очищення річки певно пішли б мільйони. Тому це лише штучна імітація водойми, без джерела», – каже Лесюк.

    За підрахунками архітектора, втілення проєкту штучної річки коштує приблизно від 3 до 5 млн доларів.

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    ЗМІ зазначає, що будь-які перемовини чи то з керівництвом міста чи іншими установами щодо облаштування штучної водойми в центрі міста наразі не велися.

    «Кожен архітектор хоче, щоб його проєкт був якнайшвидше втілений, але розумію, що це все питання грошей. Проєкт у широкому доступі зְ’явився лише сьогодні, його ще мало хто бачив, тож жодних пропозицій не було. Таких великих коштів у міста на має, тут потрібен потужний інвестор», – резюмував Лесюк.

    До слова, біля пам’ятника засновникам Києва з’явився неймовірної краси фонтан.

    Теги: Львів водойма фонтан річка архітектура
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