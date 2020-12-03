Понад пів сотні будівель Києва можуть стати пам’ятками архітектури (список)

У будинку по вул. М. Коцюбинського, 12 на початку 20-го ст. містилась 7-а київська гімназія

10 об’єктів із початку року були занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва

Із початку 2020 року Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив до Міністерства культури та інформаційної політики України подання щодо внесення 52 об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (надання статусу пам’ятки).

Згідно з відповідними поданнями Департаменту охорони культурної спадщини КМДА (№ 066-2122 від 03.07.2020, № 066-2346 від 16.07.2020, № 066-3469 від 29.09.2020), Міністерству культури та інформаційної політики України пропонується надати статус пам’ятки наступним об’єктам:

Львівська площа, 14;

вул. Львівська, 80;

вул. Саксаганського, 78 (садиба);

вул. Саксаганського, 78-А;

вул. Саксаганського, 78-Б;

вул. Хрещатик, 20-22;

вул. Хрещатик, 34;

вул. Дегтярівська, 13 (комплекс);

вул. Дегтярівська, 13 (замок);

вул. Дегтярівська, 13 (слідчий корпус);

вул. Дегтярівська, 13 (лікарня);

вул. Дегтярівська, 13 (адміністративній корпус);

вул. Саксаганського, 60-В;

вул. Пушкінська, 30;

вул. Пушкінська, 30-Б;

вул. Сагайдачного, 6;

вул. Бульварно-Кудрявська, 2;

вул. Бульварно-Кудрявська, 9;

вул. Бульварно-Кудрявська, 9-Б;

вул. Бульварно-Кудрявська, 34;

вул. Бульварно-Кудрявська, 15;

вул. Бульварно-Кудрявська, 32;

вул. М. Коцюбинського, 12 (садиба);

вул. М. Коцюбинського, 12 (будинок);

вул. М. Коцюбинського, 12-Б (флігель лівий);

вул. М. Коцюбинського, 12-Б (флігель правий);

вул. Нижній Вал, 37/20 та ще 25 об’єктів культурної спадщини (могили).

Також ще 10 об’єктів із початку року були занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва за категорією «щойно виявлені об’єкти культурної спадщини». Мова йде про такі об’єкти: