Частину історичної будівлі в центрі Києва хочуть продати за 130 млн грн

На продаж виставлені нежитлові приміщення у підвалі, на 3, 5, 6 поверхах та надбудові будинку

На продаж виставлені приміщення «Будинку Закса» на Хрещатику

Комунальна установа Київської обласної ради «Фонд комунального майна» виставив на продаж пам'ятку архітектури «Будинок Закса» на Хрещатику, 6. Стартова ціна 130,531 млн гривень

Відповідне оголошення оприлюднене в системі ProZorro.

На приватизацію запропоновані нежитлові приміщення в адміністративній будівлі за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 6, які розташовані у підвалі, а також на 3, 5, 6 поверхах та надбудові, загальною площею оцінки 2565,40 кв. м.

Початкова ціна продажу лоту – 130,530 млн грн з ПДВ.

Дата проведення аукціону - 19 листопада 2020 року.

«Будинок Закса» був побудований у 1911-1912 роках. Він включений до переліку пам'яток архітектури місцевого значення (охоронний номер 59) рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів № 1804 від 22 листопада 1982 року.

Будинок цегляний, 7-поверховий з підвалом, мезоніном, надбудовою. На головному фасаді пам`ятки встановлена охоронна дошка.