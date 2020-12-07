Біля пам’ятника засновникам Києва з’явився неймовірної краси фонтан

У Наводницькому парку фонта динамічний, із підсвічуванням та грою струменів води

У Наводницькому парку біля пам’ятника засновникам Києва завершено капітальний ремонт фонтана і проведено його повноцінне тижневе тестування.

Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Оновлений фонтан у Наводницькому парку – це класний динамічний фонтан із підсвічуванням та грою струменів води із сучасним європейським обладнанням. Умовний діаметр чаші фонтана 32 м. Глибина води в чаші фонтана 0,20-0,30 м. Площа чаші – 620 кв. м.

Для роботи фонтана було встановлено 9 циркуляційних насосів для форсунок, 1 дренажний насос, 4 фільтраційні насоси. Встановлено 88 форсунок та 54 LED-світильники для відтворення динамічних різнокольорових водних малюнків: вертикальні «пінні» струмені води, «водяні лілії», «спіралі» та «веселку». Висота струменів – до 3,5 м. Здається, ніби човен із засновниками Києва ніби на веселці «злітає» над Дніпром.

Керування фонтаном повністю автоматизовано. Є датчики рівня води, доливу води та автоматична станція дозування реагентів, яку знезаражують воду.

На даний момент фонтан законсервований: воду з труб злито, форсунки зняті, система промита антифризовою речовиною, перевірено герметичність з’єднання структурних елементів. Вже навесні наступного року, коли почнеться сезон фонтанів, цей водограй буде повноцінно працювати. Сучасне обладнання дозволить продовжити «сезон» його роботи на місяць.

Разом з тим, роботи на центральній площі ще тривають – буде влаштовано нове покриття з ФЕМ навколо фонтана, відновлено гранітне покриття сходів, що ведуть до нього, влаштовано пандус до набережної, тому зараз територію огороджують.

В рамках капремонту центральної частини Наводницького парку було очищено від графіті набережну (1000 кв. м) та відновлено п’єдестал пам’ятника після пошкоджень вандалами. Проведено благоустрій вхідної групи парку: відремонтовано сходи, встановлено лави та урни, влаштовано більше 4000 кв. м газону.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

Також на Оболонській площі в Києві з’явився новий світломузичний фонтан.