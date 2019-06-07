Рішення Конституційного суду може поховати справи про корупцію на держпідприємствах, – НАБУ



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Конституційний суд відібрав у НАБУ право, за яким вже анулювали «кабальні договори» на 6 млрд грн

Рішення Конституційного Суду про позбавлення Національного антикорупційного бюро України права через суд анулювати кабальні для держпідприємств угоди – черговий крок назад в антикорупційній реформі. Це своєрідний дозвіл організаторам корупційних схем красти бюджетні гроші далі. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у відеозверненні.

За чотири роки за позовами НАБУ суд анулював 97 угод на загальну суму понад 6 млрд грн. Рішення по них набули законної сили. Це ті угоди, на підставі яких державні компанії здійснили закупівлі за завищеними цінами, тобто переплатили чималі кошти з бюджету. Завдяки роботі НАБУ з’явився реальний шанс повернути вкрадене. Деякі держпідприємства це вже зробили, деякі – ще в процесі.

Завдяки cаме позовній роботі НАБУ:

ПАТ «Запоріжжяобленерго» отримало майже 176 млн грн.

ПАТ «Черкасиобленерго» — створено передумови для стягнення на користь енергорозподільчої компанії майже 653,86 млн грн. Наразі питання про стягнення коштів вирішуються в судовому порядку.

ПАТ «Укрнафта»: за результатами розгляду позову Національного бюро визнано недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму більше 2,9 млрд. грн. Наразі розпочато процес стягнення коштів у судовому порядку.

Шахта «Краснолиманська»: анульовано угоди на загальну суму понад 300 млн грн. На підставі рішень суду, які вже набули законної сили, держкомпанія отримала законні підстави розпочати процес повернення коштів.

НАБУ переконане, що рішення КС матиме фатальні наслідки для антикорупційної реформи країни.

Ситник перерахував причини:

Угоди держкомпаній, анульовані за позовами НАБУ, фактично були для них кабальними. В результаті їх укладення держпідприємства або зазнавали збитків, або недоотримували доходи. Завдяки рішенню КС левова частка цих кабальних угод може бути знову відновлена у судовому порядку.

Рішення судів про незаконність угод та їхнє анулювання є елементами доказової бази у кримінальних провадженнях щодо корупції на державних підприємствах, яку розслідують детективи Національного бюро. Через рішення КС ці докази можуть бути визнані недопустимими у кримінальному процесі.

Директор НАБУ вважає, що за своїми наслідками рішення КС суттєво посилює позиції організаторів корупційних схем і фактично позбавляє державні підприємства можливості повернути вкрадені в них ресурси. Про справедливе покарання за корупцію за таких умов годі й казати.

«Ухваленню рішення КС за скаргою ЗЗФ передувало більше 10 засідань в закритому режимі. За дивним збігом обставин, КС ухвалив рішення на наступний день після того, як президент України зареєстрував законопроект нової редакції статті про незаконне збагачення, якою запропонував наділити Національне бюро правом подання позовів про стягнення необґрунтованих активів», - резюмував він.

Як повідомлялось, Конституційний суд за позовом компанії Коломойського відмінив одне з повноважень НАБУ.