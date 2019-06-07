Епоха бідності Коломойського продовжує стрімко завершуватися

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Ігор Валерійович не дарма повернувся

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Эпоха бедности Коломойского продолжает стремительно завершаться. И снова помогает самый честный украинский Суд. Теперь Конституционный. Который решил, что останавливать коррупционные сделки нельзя. Согласно Конституции Украины. Ибо, наверняка, в Конституции Украины где-то записано, что коррупция – священное право украинского народа. Основная традиция и скрепа. Которую трогать нельзя. Особенно если коррупция идет на пользу Игорю Валерьевичу. Это наверняка прописано в какой-то защищенной статье Конституции. Которую можно изменить только на референдуме.

В общем, усиление борьбы с коррупцией и становление антикоррупционной инфраструктуры налицо. Говорят, пока не официально, что признано неконституционным положение статьи 17 закона «О НАБУ», по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки». А жаловался на попрание Конституции – Игорь Валерьевич, ведь суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку «Запорожского завода ферросплавов» и «Запорожьеоблэнерго», из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

По состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн. Мелочи, для богатой страны. Чье богатство тоже наверняка защищено в Конституции.

В общем, торжество верховенство права. В очередной раз. Игорь Валерьевич не зря вернулся. Конституционный Суд на страже. Ибо украинская Конституция – самая Конституция в мире. Украинские граждане – самые защищенные. Это Конституционный Суд постановил. Он и камеры не дает включать на дорогах, ибо это священное право украинцев нарушать правила дорожного движения. И «незаконное обогащение» отменил, ибо это священное право украинских политиков – незаконно обогащаться. Судьям ли Конституционного Суда это не знать?

Но есть одно «но». Отмена статьи о «незаконном обогащении» уже дорого стоила Украине. И пока блокирует сотрудничество с МВФ. Создавая риски неопределенности и в том числе не давая НБУ снижать ставку, удешевляя кредиты в стране. А сейчас Конституционный Суд своими ручками тронул еще один закон, который был принят в рамках сотрудничества с МВФ. Как вы думаете, какая будет реакция МВФ, настаивающего, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один.

И данное решение сразу будет стоить Украине миллиарды гривен. Которые просто отдадут преступникам назад. Ведь Конституция их защищает. Но также это решение создает нам еще одну проблему во взаимоотношении с МВФ. И значит, может стоить нам всем экономической стабильности. Создавая новые проблемы. И это точно не проблемы Игоря Валерьевича. И это точно не проблемы судей Конституционного Суда.

Джерело: блог Сергія Фурси

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