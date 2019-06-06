В громадську раду при НАБУ увійшли представники «Демсокири» і керівник С14



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Максим Діжечко, ГО «Демократична сокира орди», в образі Сталіна на акції 9 травня у Києві

Найбільше голосів набрав Максим Діжечко із ГО «Демократична сокира орди»

До складу Ради громадського контролю при НАБУ п’ятого скликання увійшли кандидати від семи громадських об’єднань: «Астартес», «Ветеранське Братерство», «Громадський люстраційний комітет», «Демократична сокира орди», «Ксенос», «Сорорітас», «Рух Ветеранів України».

Про це 6 червня повідомляється на сайті НАБУ.

Зазначається, що 30 травня відбулося Інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (РГК). Результати голосування оприлюднені на офіційному сайті Бюро відповідно до Положення про Раду громадського контролю при НАБУ.

Серед переможців голосування – 13 чоловіків та 2 жінки. П’ятеро з 15 обраних кандидатів входили до складу РГК попереднього скликання: Максим Діжечко, Тетяна Локацька, Анатолій Мазур, Тетяна Козаченко та Євген Карась.

Повідомляється, що для проведення Інтернет-голосування НАБУ використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам слідкувати за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був публічним. Відтак, одразу після завершення голосування частина даних щодо кожного користувача була розкодована. Це дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Моніторинг за процесом інтернет-голосування впродовж усього часу здійснював незалежний спостерігач — ГО «Електронна демократія», який констатував, що голосування відбулось з дотриманням правил та порядку голосування та не виявив порушень в голосуванні, що могли вплинути на підсумкові результати.

Зі свого боку Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підтвердила відсутність порушень та фактів зовнішнього втручання у результати Інтернет-голосування на офіційному веб-сайті НАБУ в період з 09:00 до 21:00 30.05.2019. Водночас, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що в зазначений період було виявлено одну спробу проведення мережевої атаки та 23 підозрілих активності, які були вдало заблоковані за допомогою програмно-апаратних засобів фільтрації та захисту від мережевих загроз Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відповідно до умов проведення відкритого рейтингового Інтернет-голосування за кандидатів до нового складу РГК при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 20:59:59 включно. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному веб-сайті НАБУ, в цей період зареєстровано понад 28 тис. голосів.

Додамо, що член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова раніше повідомляла, що три організації (ГО «Астартес», ГО «Сорорітас» і ГО «Ксенос»), які створили за менш ніж місяць до виборів, балотуються до громадської ради НАБУ. «За всіма ними стоїть ДемОрда. Якщо раніше вони йшли напряму, то тепер вирішили приховати ще декілька осіб під новоствореними організаціями», - підкреслила Устинова у Facebook.