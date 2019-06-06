Конституційний суд за позовом компанії Коломойського відмінив одне з повноважень НАБУ



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Відомству Артема Ситника скоротили повноваження

КСУ вважає неконституційним повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції

Конституційний суд визнав неконституційним положення п. 13 частини першої ст. 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Відповідне рішення було ухвалене5 червня за скаргою АТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ), яке контролюється групою «Приват».

Нагадаємо, вказаний пункт закону про НАБУ надавав Бюро право «за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України». Як повідомляли ЗМІ, ідеться про два договори щодо переведення боргу (фігурували компанії «Запоріжжяобленерго» та ХК «Енергомережа») та угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог.

ЗЗФ вважав, що через відсутність чіткої законодавчої регламентації механізму реалізації цих повноважень, дана норма порушує принцип юридичної визначеності, а отже не відповідає приписам ч.1 ст. 8 та ч.2 ст. 19 Конституції України.

Конституційний суд вирішив, що положення п.13 ч.1 ст. 17 закону про НАБУ не відповідає Конституції. Дане положення втрачає чинність з дня ухвалення рішення, оскарженню не підлягає.

Таку позицію КС аргументував тим, що оспорюванні повноваження належать прокуратурі (а саме Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі).

НАБУ у відповідь в Твіттері написало: «КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств через закупівлі за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення — в інтересах організаторів корупційних схем, а не України».

Як повідомлялось, 29 червня 2017 Господарський суд Києва відхилив позов НАБУ про визнання недійсними деяких угод Запорізького заводу феросплавів. Але Бюро виграло апеляцію і касацію у Верховному суді.