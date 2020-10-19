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    Думки вголос

    Заборона книги про Стуса: українське правосуддя досягло небаченої висоти в лицемірстві

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Заборона книги про Стуса: українське правосуддя досягло небаченої висоти в лицемірстві

    Тепер очікуємо, що суддя Заставенко заборонить говорити про Сталіна при згадці про ГУЛАГ?

    Мовою оригіналу

    Сегодня украинское правосудие пробило очередное дно и достигло невиданной высоты в лицемерии. Дарницкий районный суд Киева в лице судьи Марины Заставенко обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство «Виват» удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

    Медведчук был адвокатом Стуса? Был. Принимал участие в судебном процессе советской системы против Стуса? Конечно принимал! Его роль известна? 100%. Но по мнению судьи об этом в книге писать нельзя и всю информацию о Медведчуке надо удалить! Феноменальное решение!

    Следующим решением жду от судьи Марины Заставенко решения о запрете у упоминания Гитлера в связи со Второй мировой войной и Сталина при упоминании ГУЛАГа. Идиотизм уверенно продолжает прогрессировать в судебной системе.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Віктор Медведчук суд Василь Стус
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