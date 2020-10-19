Медведчук проти книги про Стуса: видавництво оскаржить рішення суду



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Поки рішення суду не набуло чинності, видавництво додрукує новий наклад цієї книги

Суд заборонив продавати книгу про Стуса без дозволу Медведчука

Видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляють на сторінці видавництва у Facebook.

«Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду», — йдеться у повідомленні.

Також видавництво пояснило, які саме цитати вимагає прибрати з книги суд:

«... чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»

«...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання»

«... він [Віктор Медведчук] фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...»

«...розпинав поета [Василя Стуса] призначений державою адвокат Медведчук»

«...шістка комуністичної системи Медведчук…»

«Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?»

При цьому, представниця видавництва Vivat Катерина Аврамчук повідомила, що поки рішення суду не набуло чинності, видавництво додрукує новий наклад цієї книги. «Новий наклад орієнтовно чекаємо 2 листопада. Додатковий наклад: 3 500 примірників», — повідомила Аврамчук. Вона додала, що роздрібна ціна на книгу лишається 260 грн.

Автор книги, Вахтанг Кіпіані, порадив робити замовлення або на сайті видавництва Vivat, або звертатися до нього напряму. Відповідачами у справі разом з Кіпіані були видавництво Vivat і типографія «Юнісофт». Позов стосувався «захисту честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації». Претензії стосувалися дев’яти фраз про Медведчука, які нібито шкодять його честі, гідності та діловій репутації.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді у дев'яти епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.