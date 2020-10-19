«Маленька перемога Медведчука». Інтернет-магазин бреше покупцям, що книги про Стуса більше не буде



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Тим часом видавництво готує до друку новий наклад книги

Інтернет-магазин «Форзац», який реалізовує свою продукцію через онлайн-ритейлер «Розетка», по-своєму зрозумів рішення Дарницького суду про заборону поширення книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Як повідомив автор книги, продавець вводить покупців в оману, бо повідомляє, що «книга тепер заборонена і не буде додрукована».

«Так виглядає перша маленька перемога Медведчука - продавець уже злякався і бреше покупцеві, повідомляючи, що «книга заборонена» і не буде додрукована. Це не так. Видавництво Vivat книгу друкуватиме!», - написав автор.

Водночас в інтернет-магазині цю книгу ще можна побачити у продажу за 268 грн. Однак покупці скаржаться, що магазини не приймають замовлення.

Отже, на тлі скандального рішення суду попит на книгу стрімко зріс.

У соцмережах, на книжкових форумах люди цікавляться, де можна придбати примірник, адже книгу розкуповують дуже швидко.

Сам автор також написав у Фейсбук, що за три години отримав більше сотні дзвінків та кількасот замовлень книги.

Як повідомляв Главком, видавництво готує до друку ще один наклад книги.

Представниця видавництва Vivat Катерина Аврамчук повідомила, що поки рішення суду не набуло чинності, видавництво додрукує новий наклад цієї книги. «Новий наклад орієнтовно чекаємо 2 листопада. Додатковий наклад: 3 500 примірників», - повідомила Аврамчук. Вона додала, що роздрібна ціна на книгу лишається 260 грн.

Нагадаємо, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді у дев'яти епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.







