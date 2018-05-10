Рішення США вийти із ядерної угоди з Іраном спричинило подорожчання нафти

Запровадження санкцій проти Ірану може призвести до скорочення запасів нафти у світі

Ціни на нафту в четвер торгуються на максимальних рівнях з листопада 2014 року через рішення США про вихід із Всеосяжної ядерної угоди щодо Ірану. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,73% - до 77,78 долара за барель. Ціна червневих



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Запровадження санкцій проти Ірану може призвести до скорочення запасів нафти у світі

Ціни на нафту в четвер торгуються на максимальних рівнях з листопада 2014 року через рішення США про вихід із Всеосяжної ядерної угоди щодо Ірану.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,73% - до 77,78 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,77% - до 71,69 долара за барель.

Ціни на нафту оновили максимуми за 3,5 роки після того, як у вівторок Трамп оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутої шісткою міжнародних посередників (США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, РФ) у 2015 році. Крім того, президент США заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено у результаті досягнутої угоди.

Запровадження санкцій проти Ірану може призвести до скорочення запасів нафти у світі. На Іран наразі припадає близько 4% глобальної пропозиції на ринку нафти, пише агентство Рейтер. Аналітики Goldman Sachs відзначають, що санкції США проти Ірану, ймовірно, матимуть «високий рівень ефективності». За їхніми прогнозами, влітку вартість нафти марки Brent може становити 82,5 долара за барель.

Підтримку зростання світових цін також забезпечили дані щодо запасів сировини у США. В середу Міненерго країни повідомило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 4 травня, зменшилися на 2,2 мільйона барелів, або на 0,5% - до 433,8 мільйона барелів, при цьому прогнозувалося скорочення лише на 0,2 мільйона барелів.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 77,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 77,32 долара за барель, що на 11 центів вище рівня закриття торгів ($77,21).